Можуть падати дерева та рекламні конструкції: киян попередили про небезпеку

На Київ насувається погіршення погодних умов. Вранці та вдень 4 лютого у столиці очікується досить потужний вітер, через що у ДСНС оголосили І рівень небезпеки.

Джерело: пресслужба КМДА

За даними Укргідрометцентру, пориви вітру можуть сягати швидкості 15 – 20 метрів на секунду. І це може призвести до серйозних наслідків.

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Через негоду можуть падати дерева, рекламні борди, та стовпи освітлення. Також киянам вартує прибрати з балконів предмети, які можуть випасти.

Вітер з дощем

Як стверджують синоптики, окрім вітру у Києві дощитиме. Загалом більшість дня буде хмарно. Стовпчики термометрів показуватимуть 0... 2 градуси з відміткою "+" вночі, а також 3...5 градусів тепла вдень.

Через погіршення погодних умов мешканців столиці представники влади просять за можливістю не виходити на вулицю, а також пам'ятати правила поведінки під час шквального вітру: