Київ ще не встиг оговтатися після попередніх снігопадів, а на столицю насувається нова стихія. Вже найближчими днями погодні умови знову ускладняться.

Як зазначили у пресслужбі КМДА, вдень 11 лютого, а також вночі 12 Київ засипатиме мокрим снігом. Дивіться також Громадський транспорт рухається не за графіком: у Києві ввели оперативне положення Опади супроводжуватимуться поривами вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів на секунду. Снігові замети та ожеледиця За даними синоптиків, на вулицях столиці будуть хуртовини, а на дорогах водіїв очікують снігові замети та ожеледиця.

Також з 12 до 13 лютого значно знизиться температура. Стовпчики термометрів показуватимуть від -11 градусів вдень до -14 вночі. Представники місцевої влади також наголосили на тому, що через несприятливі погодні умови скасували проведення традиційних ярмарків.