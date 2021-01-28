Снігопад, який зі вчорашнього вечора йде у столиці, не зупинятиметься. Ба більше, у деякі моменти може початися дощ, який замерзне при мінусовій температурі.

Джерело: пресслужба ДСНС Києва, пресслужба КМДА

Через досить масштабний снігопад комунальникам доводиться без зупину займатися обробкою доріг та прибиранням. Наразі для цього залучили 359 одиниць спецтехніки.

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Тротуари, а також сходинки пішохідних переходів вручну прибирають 236 працівників комунальних служб.

Буде гірше

Як стверджують у "Київавтодорі" у першу чергу в столиці приділяють увагу протиожеледними засобами магістралей, спусків, підйомів, мостів та шляхопроводів, а також вулиць із бруківкою.

За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру в Києві 28 січня, ожеледиця, замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні.

Зверніть увагу! На час негоди водіїв просять не користуватися особистим авто, а також не паркувати машини на узбіччях та у заборонених місцях. Такі машини евакуюватимуть, якщо заважатимуть розчищуванню дороги від снігу.