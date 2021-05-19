Насуваються грози: киян попередили про погіршення погодних умов

Найближчими годинами у Києві можуть різко погіршитися погодні умови. Грози та опади, які насуваються на столицю, експерти оцінюють як І рівень небезпечності.

Як повідомили у КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентру, 19 травня приблизно з 14:30 у Києві можуть початися грози. Супроводжуватимуться вони досить потужними опадами.

Дивіться також Негода у Києві: потоп, град, транспортний колапс та дерева на дорогах

Через це жителям столиці варто підготуватись до ймовірних проблем, які зазвичай виникають у Києві під час дощів.

Можливі потопи

Синоптики кажуть, що грози можуть тривати до кінця доби. При цьому температура повітря залишатиметься у межах +19...+13 градусів. Посадовці рекомендують киянам дотримуватися максимальної безпеки та заздалегідь корегувати маршрути для пересування власним транспортом.

При падінні дерев чи гілок внаслідок стихії жителям варто звертатися до рятувальників та, за необхідністю, медиків швидкої. А от з потопами на дорогах мають розбиратися працівники Київавтодору. Сповістити їх про надзвичайну ситуацію можна за номером: 284-74-19.

Що не можна робити під час грози

Фахівці стверджують, що під час грози треба зачинити вікна та не підходити до них.

Під час грози заборонено: