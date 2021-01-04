Туман, що огорнув столицю ввечері 4 січня, спостерігатиметься щонайменше до наступного ранку. Через це водіям вартує враховувати швидкість руху та керувати транспортними засобами більш обережно.

Про те, що туман утримається в столиці трошки довше, аніж передбачалося, попередили у КМДА з посиланням на прогнози Укргідрометцентру. Згідно з повідомленням чиновників, видимість на дорогах міста може бути недостатньою.

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Синоптики стверджують, що водії матимуть змогу оцінювати ситуацію на 200-500 метрів.

Більш серйозні затори та небезпечне повітря

Рівень небезпеки доріг, який прогнозують експерти – І жовтий.

Крім того, водіям треба підготуватися до ускладнень на дорозі у вигляді заторів. Оскільки зменшення швидкості руху вплине на час, який потрібно буде витратити на поїздки.

Також зазвичай під час туманів у Києві значно погіршується ситуація з повітрям. Через несприятливі погодні умови кількість небезпечних речовин різко підвищується.