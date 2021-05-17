У КМДА попередили жителів Києва про небезпеку, яка насувається. Згідно з прогнозами Укргідрометцентру, найближчим часом у столиці почнуться грози. Опади, ймовірно, йтимуть до кінця доби.

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Через погіршення погодних умов спеціалісти оголосили І жовтий рівень небезпечності.

Що не можна робити під час грози

Фахівці стверджують, що під час грози треба зачинити вікна та не підходити до них.

Під час грози заборонено:

ховатися під високими деревами, скелями;

перебувати на галявинах;

купатися у водоймищах;

йти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;

торкатися металевих дверей та інших конструкцій.

При травмуванні людей або падінні гілок чи дерев через стихію комунальники просять звертатися до швидкої або рятувальників.

Загалом протягом доби буде досить прохолодно. Температура повітря прогріється до +13...+15 градусів.

Докладніше з прогнозом погоди на 17 травня можете ознайомитися за цим посиланням.