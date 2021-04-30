Рятувальники стверджують, що прогнози синоптиків свідчать про досить серйозні опади. Вони можуть розпочатися у Києві та області найближчим часом.

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Крім того, подекуди буде йти град. Тож, власникам автівок краще залишати їх під навісом.

Коли киянам очікувати опадів

Згідно з повідомленням ДСНС, дощ та гроза з градом мають накрити Київщину ввечері 30 квітня. Опади триватимуть до кінця доби та вночі 1 травня.

Втім, синоптики прогнозують, що температура повітря попри опади залишатиметься досить комфортною. До ранку 1 квітня стовпчики термометрів опустяться до відмітки +11 градусів.

Вдень повітря прогріється до +18 градусів. І лише трошки похолодає ближче до ночі – до +14.

Загалом вихідні мають бути теплими. Настрій киян може зіпсувати лише дощ, який обіцяють 2 травня.