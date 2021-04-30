Полює на людей біля озера: киян попереджають про збоченця на Харківському масиві

Жителі Харківського масиву та Позняків, які прогулювалися біля озера Сонячне, побачили чоловіка, який демонстрував перехожим свої принади.

Про появу на районі збоченця повідомили небайдужі громадяни у спільноті Дарниця Live у фейсбуці. Очевидці бачили ексгібіціоніста біля озера, але ж він може з'явитися й у інших місцях.

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Чи зверталися жителі Харківського масиву до правоохоронців з приводу збоченця, невідомо.

Діти під загрозою

У коментарях до допису користувачі фейсбуку зазначили, що ексгібіціоніст з'являється на цій місцевості не вперше. Втім, встановити, чи діє той самий збоченець, що й раніше, не змогли.

Оскільки біля озера розташовано щонайменше два заклади середньої освіти, цілком ймовірно, що жертвами збоченця можуть стати діти. Через це людей, які мешкають поблизу, закликають бути обачливими та повідомити дітям про необхідність триматися якомога далі від підозрілих людей.

Втім, далеко не всі підписники спільноти відреагували на інцидент серйозно. Деякі зазначили, що за хорошої погоди на пляжі озера можна побачити оголених бабусь. Інші ж пошуткували про те, що наступним, хто зустрінеться зі збоченцем, треба зняти його на відео.



Скріншот посту спільноти Дарниця Live