Киян шокували безхатьки, які сплять у метро: фото
Мешканці Києва обурились через долю бездомних, яких сфотографували перед входом до станції метро "Печерська". Люди, яким нема де ночувати, фактично живуть у підземних переходах та сплять на холодній підлозі.
Джерело:dtp.kiev.ua
Фотографії досить багатьох бездомних опублікували у спільноті dtp.kiev.ua, а в коментарях до допису кияни вказали, що саме таку картину вони постійно спостерігають біля входів на інших станціях метро.
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Безхатченків дуже багато
Бездомні вимушено мешкають у підземних переходах та на входах до станцій підземки / Фото dtp.kiev.ua
Жителі різних районів столиці стверджують, що кожного дня можна побачити бездомних, які сплять на картонках та вкриваються чим попало.
Безхатьки мешкають на станціях:
- "Печерська";
- "Вокзальна";
- "Голосіївська";
- "Лісова";
- "Площа Льва Толстого";
- "Деміївська" та багатьох інших.
Людям нема куди піти / Фото dtp.kiev.ua
У дискусії, яка відбулася під публікацією в спільноті деякі кияни відмітили, що бачили подібну картину у різних містах Європи та США. Однак більшість дописувачів зійшлися на думці, що держава не може створити умови, щоб проблема безхатьків була адекватно вирішена.
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