Мешканці Києва обурились через долю бездомних, яких сфотографували перед входом до станції метро "Печерська". Люди, яким нема де ночувати, фактично живуть у підземних переходах та сплять на холодній підлозі.

Фотографії досить багатьох бездомних опублікували у спільноті dtp.kiev.ua, а в коментарях до допису кияни вказали, що саме таку картину вони постійно спостерігають біля входів на інших станціях метро.

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Нічліжки столиці бувають переповненими. Крім того, до них людям ще треба дістатися.

Безхатченків дуже багато



Бездомні вимушено мешкають у підземних переходах та на входах до станцій підземки / Фото dtp.kiev.ua

Жителі різних районів столиці стверджують, що кожного дня можна побачити бездомних, які сплять на картонках та вкриваються чим попало.

Безхатьки мешкають на станціях:

"Печерська";

"Вокзальна";

"Голосіївська";

"Лісова";

"Площа Льва Толстого";

"Деміївська" та багатьох інших.



Людям нема куди піти / Фото dtp.kiev.ua

У дискусії, яка відбулася під публікацією в спільноті деякі кияни відмітили, що бачили подібну картину у різних містах Європи та США. Однак більшість дописувачів зійшлися на думці, що держава не може створити умови, щоб проблема безхатьків була адекватно вирішена.