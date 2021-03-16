У Києві пропонують городянам визначити логотип нової унікальної страви Kyiv Pie. Її нещодавно презентували у столиці – творці-кухарі сподіваються, що вона стане ще одним символом міста.

Поки що такий пиріг має усього три варіанти – з рибою, з м’ясом та вегетаріанський. Але у планах кухарів зробити й солодкі пиріжки.

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Голосування за лого

Водночас киянам пропонують обрати логотип нової страви, яка за задумом повинна стати візитівкою української столиці та зацікавить туристів.

Голосування триває на Офіційному туристичному сайті Києва.

Ви можете стати учасниками та зробити свій внесок у продукт, що буде презентувати нашу столицю серед туристів та жителів Києва. Тож пропонуємо вам віддати свій голос за один з п’яти варіантів,

– зазначили в управлінні туризму КМДА.

Так виглядає Kyiv Pie / Фото КМДА

Передісторія

Kyiv Pie презентували 12 березня. Пиріг об'єднав українські традиції та сучасні тренди. Страва буде доступною всім жителям міста. Коштуватиме вона до 30 гривень і продаватиметься у кафе і на вуличних фудкортах, а також у ресторанах.