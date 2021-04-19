У Києві провели опитування серед мешканців й з’ясували як люди оцінюють життя в столиці. За 5 бальною шкалою жоден з районів не набрав навіть 4 балів.

Однак, Дніпровський район визнали найкомфортнішим для життя. Улюбленим серед орендарів став Печерськ, а для велосипедистів та автолюбителів рекомендують Деснянський.

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61% мешканців столиці живуть у будинках вторинного ринку. Ще 26% киян зазначили, що обрали для проживання новобудови.

8 тисяч киян оцінювали свої райони за такими критеріями:

безпеки,

чистоти,

інфраструктури,

транспорту,

якості життя.

Безпека

Найбезпечнішим районом міста назвали Печерський (3,05 бала з 5). Його жителі задоволені тим, що за термінової потреби відповідні служби ("швидка допомога", поліція, служба надзвичайних ситуацій тощо) оперативно реагують і приходять на виклик.

Поділ за безпекою оцінили у 2,98 і відзначили, що тут не страшно ходити вночі. Найменш безпечними визнали Солом’янський (2,81 бала з 5) і Деснянський (2,76 бала з 5). Його жителі найчастіше чули про злочинність або стикались із нею.

Чистота

Найчистішими для киян є Голосіївський та Дніпровський райони (2,95 та 2,9 бала з 5 відповідно). Жителів цих місцевостей найбільше тішать чисте повітря та водойми. А от Солом’янку та Шевченківський за чистотою оцінюють найнижче — їм дали по 2,7 бала.

Мешканці цих центральних регіонів столиці найбільш не згодні з твердженням, що їх місцевість чиста, а також розчаровані брудним повітрям та засміченими водоймами.

Інфраструктура

Найкращі умови для цього у жителів Солом’янки та Оболоні, адже їхню інфраструктуру оцінили найвище (3,59 та 3,55 бала). Зокрема, у першому районі дуже цінують наявність парків і зелених зон, а у другому — що у пішій доступності достатньо продуктових і господарських магазинів, ринків і торгових центрів.

Жителі ж Голосіївського району віддали йому передостанню позицію за інфраструктурою (3,3 бала), і зазначають, що останнім часом найбільше їм не вистачає місць для культурного дозвілля. Печерськ оцінили найнижче (3,25 бала) і відмітили, що тут немає де займатися спортом.

Кияни оцінили райони столиці / Інфографіка компанії OLX

Транспорт

Де можна легко дістатися дому у пізню годину, а транспортного забезпечення достатньо і воно зручне? Кияни стверджують, що перш за все у Дніпровському та Оболонському районах — їм дали 2,89 та 2,87 бала.

Печерськ і Поділ навпаки не дуже дружать із транспортом — жителі оцінили їх у 2,73 та 2,69 бала. Зокрема містяни обох регіонів столиці діляться, що часто потрапляють у затори, на Печерську ще й відзначають проблеми з паркувальними місцями.

До речі, останньою місцевістю рекомендують пересуватися лише громадським транспортом, якщо є така можливість. А Деснянський район назвали найкращим для автомобілістів та велосипедистів.

Якість життя

На Солом’янці (3,21 бала) та Дарниці (3,2 бала). Жителі цих місцевостей дуже задоволені своїми стосунками із сусідами. До речі, у другій місцевості ще й високо оцінюють наявність великого вибору житла під будь-які потреби, а у першій — оптимальне співвідношення ціна та якість на нього.

Населення Голосіївського та Шевченківського дають своїм районам оцінку в 3,12 та 3,08 бала відповідно. В обох випадках кияни незадоволені цінами на оренду житла та його якістю.

Загальний рейтинг виглядає так:

1. Дніпровський — 3,1

2. Дарницький — 3,08

3. Подільський — 3,07

4. Голосіївський — 3,064

5. Солом'янський — 3,061

6. Оболонський — 3,061

7. Печерський — 3,04

8. Деснянський — 3,03

9. Святошинський — 3,02

10. Шевченківський — 3,01

Опитування провела компанія OLX.