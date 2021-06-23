Про це розповів журналіст-розвідувач Дмитро Гнап. Він назвав це ще однією скандальною оборудкою Фукса.

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Схема Павла Фукса

Як зазначив журналіст, у 2017 році, у період президентства Петра Порошенка, Господарський суд Києва визнав, що Київський метрополітен має заплатити скандальній фірмі 2 мільярди гривень боргу за постачання вагонів для метрополітену.

Кияни протягом останніх років щодня платять Фуксу за цю абсолютно "шиту білими нитками" заборгованістю. Ми виплачуємо цей надутий з повітря борг,

– наголосив Гнап.

Компанія була пов'язана з Юрієм Єнакієвським, наближеним до президента-втекача Віктора Януковича. Журналіст заявив, що сума боргу була очевидно завищеною, а насправді все коштувало дешевше.

Однак, компанія Фукса викупила борг Київського метрополітену у структуру Юрія Єнакієвського. Фуксу, за президентства Порошенка, дозволили переоформити на себе борг оточення Януковича.

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Також Гнап наголосив, що борг не був списаний попри те, що Янукович і Єнакіївський пограбували Україну, зокрема, киян. Натомість його підтвердили у Господарському суді.

Дмитро Гнап розповів про схему Павла Фукса: дивіться відео

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