Кияни щодня платять Фуксу заборгованість за метро, – Гнап про схему на 2 мільярди гривень

Кияни досі розплачуються за підступність і жадібність у виконанні Павла Фукса. Мовиться про 2 мільярди гривень боргу за постачання вагонів для метрополітену.
Про це розповів журналіст-розвідувач Дмитро Гнап. Він назвав це ще однією скандальною оборудкою Фукса.
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Схема Павла Фукса
Як зазначив журналіст, у 2017 році, у період президентства Петра Порошенка, Господарський суд Києва визнав, що Київський метрополітен має заплатити скандальній фірмі 2 мільярди гривень боргу за постачання вагонів для метрополітену.
Кияни протягом останніх років щодня платять Фуксу за цю абсолютно "шиту білими нитками" заборгованістю. Ми виплачуємо цей надутий з повітря борг,
– наголосив Гнап.
Компанія була пов'язана з Юрієм Єнакієвським, наближеним до президента-втекача Віктора Януковича. Журналіст заявив, що сума боргу була очевидно завищеною, а насправді все коштувало дешевше.
Однак, компанія Фукса викупила борг Київського метрополітену у структуру Юрія Єнакієвського. Фуксу, за президентства Порошенка, дозволили переоформити на себе борг оточення Януковича.
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Також Гнап наголосив, що борг не був списаний попри те, що Янукович і Єнакіївський пограбували Україну, зокрема, киян. Натомість його підтвердили у Господарському суді.
Дмитро Гнап розповів про схему Павла Фукса: дивіться відео
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