Днями на Харківському житловому масиві у Києві сталася масштабна тиснява, під час якої дивом ніхто не постраждав. Десятки мешканців столиці зібралися біля приміщення, де працює секонд хенд.

Аби вполювати за дешевими речима, чергу займали за годину до відкриття магазину.

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Коли ж двері відчинилися, натовп почав прориватися всередину попри всі моральні норми та ймовірні наслідки.

Ніякого карантину

Про те, що треба дотримуватись хоча б якихось карантинних обмежень, судячи з усього, жоден учасник штовханини не думав.

Деякі з тих, хто намагався силою продерти собі місце, були взагалі без масок, або носили їх на підборідді чи під носом.

Судячи з відео, у штовханині брали участь не тільки пенсіонери, але й молоді чоловіки та жінки.

За словами свідків інциденту, черга до секонд хенду зібралася через те, що у цей день до магазину заводили завозили новий товар.

Лише дивом внаслідок штовханини люди не знесли двері магазину. У поліції, як стверджують очевидці, на подію ніяк не відреагували.

Дивіться відео штовханини біля секонд хенду у Києві: