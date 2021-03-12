Заради дешевих речей: кияни влаштували жахливу тисняву біля секонд хенду: відео
Кияни намагалися силоміць продертися у приміщення секонд хенду / Скриншот із відео
Днями на Харківському житловому масиві у Києві сталася масштабна тиснява, під час якої дивом ніхто не постраждав. Десятки мешканців столиці зібралися біля приміщення, де працює секонд хенд.
Джерело:24 канал
Аби вполювати за дешевими речима, чергу займали за годину до відкриття магазину.
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Коли ж двері відчинилися, натовп почав прориватися всередину попри всі моральні норми та ймовірні наслідки.
Ніякого карантину
- Про те, що треба дотримуватись хоча б якихось карантинних обмежень, судячи з усього, жоден учасник штовханини не думав.
- Деякі з тих, хто намагався силою продерти собі місце, були взагалі без масок, або носили їх на підборідді чи під носом.
- Судячи з відео, у штовханині брали участь не тільки пенсіонери, але й молоді чоловіки та жінки.
За словами свідків інциденту, черга до секонд хенду зібралася через те, що у цей день до магазину заводили завозили новий товар.
Лише дивом внаслідок штовханини люди не знесли двері магазину. У поліції, як стверджують очевидці, на подію ніяк не відреагували.
Дивіться відео штовханини біля секонд хенду у Києві:
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