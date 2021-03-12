Заради дешевих речей: кияни влаштували жахливу тисняву біля секонд хенду: відео

Джерело:24 канал
Днями на Харківському житловому масиві у Києві сталася масштабна тиснява, під час якої дивом ніхто не постраждав. Десятки мешканців столиці зібралися біля приміщення, де працює секонд хенд.
Аби вполювати за дешевими речима, чергу займали за годину до відкриття магазину.
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За словами свідків інциденту, черга до секонд хенду зібралася через те, що у цей день до магазину заводили завозили новий товар.
Лише дивом внаслідок штовханини люди не знесли двері магазину. У поліції, як стверджують очевидці, на подію ніяк не відреагували.
Дивіться відео штовханини біля секонд хенду у Києві: