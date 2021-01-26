Кияни заборгували за комуналку майже 4 мільярда гривень

Наразі заборгованість мешканців столиці за послуги ЖКГ є значно вищою, аніж за попередні роки. І ця цифра може не зменшуватись, а зростати.

Джерело: 24 канал

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV. За словами міського голови, великою проблемою для міста та його мешканців буде підняття ціни на газ.

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Як стверджує Кличко, для вирішення проблеми представники асоціації міст України на зустрічі з прем'єр-міністром та представниками влади обговорювали компенсації для теплопідприємств різниці між фіксованою та ринковою цінами на газ.

Багатомільярдні борги

Найближчими днями, за словами мера, ймовірне врегулювання питань різниці в тарифах на тепло та компенсацій збитків підприємствам теплопостачання.

На сьогодні заборгованість мешканців за житлово-комунальні послуги складає приблизно 4 мільярди гривень. Вона значно вища, аніж у минулі роки. Тому підняття ціни на газ створює велику соціальну напругу. Адже переважна більшість українців буде не спроможна сплатити за комунальні послуги,

– підкреслив Кличко.

При цьому мер зазначив, що компенсацію не повинні сплачувати з місцевих бюджетів, оскільки Київ не може сплачувати по 4 мільярди за опалювальний сезон.