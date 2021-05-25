Став обличчям бренду та отримав iPhone 12: киянин набив на щоці лого магазину Apple

В Києві 22 травня відкрився новий магазин аксесуарів для техніки Apple iLounge. На відкритті усім бажаючим пропонували зробити тату з лого в обмін на техніку.

Вадим Породко вирішив не розмінюватися та набив лого на обличчі. За це компанія презентувала киянину iPhone 12.

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Що відомо про акцію в Києві

Магазин iLounge спеціалізується на аксесуарах для техніки Apple.

Вони продають чохли, захисні скла, ремінці для годинників, тощо.

На честь відкриття були заплановані різні активності: конкурси та цінні подарунки.

Щоб їх отримати треба було зробити тату з логотипом та назвою магазину.

У столиці знайшлося 9 таких відчайдухів: з них 5 – працівники компанії та 4 гостей. Троє відвідувачів набили тату на різні частини тіла та отримали навушники від Apple.

Найсміливіший клієнт вийшов з магазину з новеньким iPhone 12. Породко зі своїм татуюванням на обличчі став VIP-клієнтом та обличчям бренду.



Обличчя бренду магазину з технікою Apple / Фото MC.today