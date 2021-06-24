Це сталося ввечері 23 червня. Пограбувати намагалися обмінник на вулиці Наталії Ужвій, 12.
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Натисли кнопку та втік
- В обміннику в цей момент була тільки жінка, яка там працює.
- Коли туди увірвалися, вона натисла кнопку виклику охорони.
- Тому зловмисник втік.
- Але правоохоронці швидко встановили його особу.
- Тому незадовго після інциденту затримали.
- Після цього вирішили провести обшук у його квартирі та автомобілі.
- Правоохоронці хотіли знайти інші вибухові пристрої.
- Однак чи виявили щось – невідомо.
Місце інциденту та авто зловмисника: відео "Київ оперативний"
Що відомо про зловмисника
Ймовірно це зробив місцевий мешканець Сергєєв Сергій Михайлович. Йому приблизно 33 роки (народився в 1988 році).
У мережі припускають, що він залежний від наркотичних речовин. Однак звідки ця інформація – невідомо. Також повідомляють, що в цей день він також був у наркотичному сп'янінні
Зловмисник у день пограбування / Колаж 24 каналу
Інформація від поліції
Правоохоронці після затримання чоловіка відкрили кримінальне провадження за статтею про розбій. Вона передбачає ув'язнення на термін від 3 до 7 років. У коментарі журналістам 24 каналу в поліції Києва підтвердили, що такий інцидент був. Однак детальну інформацію зможуть надати згодом.