Це сталося ввечері 23 червня. Пограбувати намагалися обмінник на вулиці Наталії Ужвій, 12.

Схожа подія Виніс 1,6 мільйона: у Харкові злодій пограбував пункт обміну валют – фото, відео

Натисли кнопку та втік 

  • В обміннику в цей момент була тільки жінка, яка там працює.
  • Коли туди увірвалися, вона натисла кнопку виклику охорони.
  • Тому зловмисник втік.
  • Але правоохоронці швидко встановили його особу.
  • Тому незадовго після інциденту затримали.
  • Після цього вирішили провести обшук у його квартирі та автомобілі.
  • Правоохоронці хотіли знайти інші вибухові пристрої.
  • Однак чи виявили щось – невідомо.

Місце інциденту та авто зловмисника: відео "Київ оперативний" 

Що відомо про зловмисника

Ймовірно це зробив місцевий мешканець Сергєєв Сергій Михайлович. Йому приблизно 33 роки (народився в 1988 році).

У мережі припускають, що він залежний від наркотичних речовин. Однак звідки ця інформація – невідомо. Також повідомляють, що в цей день він також був у наркотичному сп'янінні

Пограбував обмінник з гранатою спроба київ
Зловмисник у день пограбування / Колаж 24 каналу

Інформація від поліції

Правоохоронці після затримання чоловіка відкрили кримінальне провадження за статтею про розбій. Вона передбачає ув'язнення на термін від 3 до 7 років. У коментарі журналістам 24 каналу в поліції Києва підтвердили, що такий інцидент був. Однак детальну інформацію зможуть надати згодом.