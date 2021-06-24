Киянин із гранатою намагався пограбувати обмінник: відео

У Києві чоловік ввірвався до обмінника валют. Щоб йому віддали гроші, почав погрожувати гранатою. Однак працівниця установи викликала охорону та нападник втік.

Це сталося ввечері 23 червня. Пограбувати намагалися обмінник на вулиці Наталії Ужвій, 12.

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Натисли кнопку та втік

В обміннику в цей момент була тільки жінка, яка там працює.

Коли туди увірвалися, вона натисла кнопку виклику охорони.

Тому зловмисник втік.

Але правоохоронці швидко встановили його особу.

Тому незадовго після інциденту затримали.

Після цього вирішили провести обшук у його квартирі та автомобілі.

Правоохоронці хотіли знайти інші вибухові пристрої.

Однак чи виявили щось – невідомо.

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Що відомо про зловмисника

Ймовірно це зробив місцевий мешканець Сергєєв Сергій Михайлович. Йому приблизно 33 роки (народився в 1988 році).

У мережі припускають, що він залежний від наркотичних речовин. Однак звідки ця інформація – невідомо. Також повідомляють, що в цей день він також був у наркотичному сп'янінні



Зловмисник у день пограбування / Колаж 24 каналу

Інформація від поліції

Правоохоронці після затримання чоловіка відкрили кримінальне провадження за статтею про розбій. Вона передбачає ув'язнення на термін від 3 до 7 років. У коментарі журналістам 24 каналу в поліції Києва підтвердили, що такий інцидент був. Однак детальну інформацію зможуть надати згодом.