Киянин стріляв у поліцейського та цивільного: у якому стані поранені

У Києві чоловік підстрелив поліцейського і цивільного, а потім підпалив квартиру. Стрілка вже затримала поліція. Для цього у столиці ввели спецоперацію "Грім".

Вона вже завершилася. З місця подій всі деталі дізнавався журналіст 24 каналу. Він розповів, що за конфлікт призвів до стрілянини у столиці, і як поліцейські затримували стрілка.

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У чому суть конфлікту

За попередніми даними, до чоловіка спершу приходив старий власник тієї квартири. Між ними виникла серйозна суперечка.

Наріжним каменем стало питання, чому у нового господаря є проблеми з документами. Після того, новий власник викликав поліцію, але конфлікт не вщух і той почав стріляти.

Стан потерпілих

Чоловік поранив 2 людей. Зараз вони перебувають в лікарні. Обоє у важкому стані.

Нові дані

Стало відомо, що чоловіка, який стріляв та вчинив підпал звати Іван, йому 38 років.

Перед тим, як його затримати, перемовини вели майже годину.

З вікон квартири, де зачинився чоловік і яку підпалив, також виглядала жінка, схоже, – це його цивільна дружина. Її теж затримали.

У квартирі проводять слідчі дії.

Рух на проспекті відновили. Є лише обмежувальні стрічки біля будинку.

Чоловіку загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.

Деталі стрілянини у Києві: дивіться відео

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