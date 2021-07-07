Киянин стріляв у поліцейського та цивільного: у якому стані поранені

7 липня 2021 , 15:13
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Джерело:

24 канал

У Києві чоловік підстрелив поліцейського і цивільного, а потім підпалив квартиру. Стрілка вже затримала поліція. Для цього у столиці ввели спецоперацію "Грім".

Вона вже завершилася. З місця подій всі деталі дізнавався журналіст 24 каналу. Він розповів, що за конфлікт призвів до стрілянини у столиці, і як поліцейські затримували стрілка.

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У чому суть конфлікту

За попередніми даними, до чоловіка спершу приходив старий власник тієї квартири. Між ними виникла серйозна суперечка.

Наріжним каменем стало питання, чому у нового господаря є проблеми з документами. Після того, новий власник викликав поліцію, але конфлікт не вщух і той почав стріляти.

Стан потерпілих

Чоловік поранив 2 людей. Зараз вони перебувають в лікарні. Обоє у важкому стані.

Нові дані

  • Стало відомо, що чоловіка, який стріляв та вчинив підпал звати Іван, йому 38 років.
  • Перед тим, як його затримати, перемовини вели майже годину.
  • З вікон квартири, де зачинився чоловік і яку підпалив, також виглядала жінка, схоже, – це його цивільна дружина. Її теж затримали.
  • У квартирі проводять слідчі дії.
  • Рух на проспекті відновили. Є лише обмежувальні стрічки біля будинку.
  • Чоловіку загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.

Деталі стрілянини у Києві: дивіться відео

Стрільба в Києві: головне

  • Інцидент стався у будинку ЖК Park Avenue на Голосіївському проспекті, 58.
  • Як повідомив у коментарі 24 каналу заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, патрульні прибули на виклик через сімейну сварку.
  • Власник квартири був п'яним. Він вистрілив з мисливської рушниц та поранив правоохоронця.
  • Згодом чоловік зачинився в квартирі та нікого не пускав. 
  • Родичі розповіли, що чоловік забарикадувався нібито через спробу рейдерського захоплення квартири
Автор: Аліна Оліховська, Владислав Соловйов