Киянин двічі відкривав стрілянину з вікна будинку: його затримали – фото

У Києві чоловік двічі протягом 11 днів відкривав стрілянину з вікна житлового будинку. Правоохоронцям вдалося його затримати.

Це сталося у Солом'янському районі Києва у ЖК "Микитська Слобода". Вперше чоловік влаштував стрілянину ще 12 квітня.

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Тоді очевидці повідомляли про постріли ще з 15:00. Ближче до вечора вони знову поновилися. Проте тоді правоохоронця не вдалося знайти порушника.

Стрілянина у Солом'янському районі 12 квітня: дивіться відео

Затримання стрільця

У п'ятницю, 23 квітня, постріли повторилися. Цього разу поліцейським вдалося оперативно затримати зловмисника.

Вони провели обшуки у його квартирі, там виявили велику кількість зброї.



Порушника вже затримали / Фото "Київ Оперативний"

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