Київські митники знайшли у посилці до М’янми запчастину від літака-винищувача "МіГ-29"

У Києві співробітники митниці виявили в посилці до М’янми прилад військового призначення – складову винищувача "МіГ-29". Це автономна кермова машина для військових літаків.

Джерело: Київська митниця

Таку бандероль оформив киянин, а хто її адресат у М’янмі (країна на південному сході Азії, неподалік Таїланду) невідомо.

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Експерти на митниці встановили, що це автономна кермова машина "АРМ-150М" для літальних апаратів військового призначення, а саме для керування винищувача четвертого покоління "МіГ-29".

Цей радянський літак. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, в тому числі й України.

"МіГ-29" / Фото wikimedia

Пресслужба митниці зауважує, що бойова і спеціальна військова техніка взагалі не може перебувати у власності громадян.

Згідно з українським законодавством, вивезення таких приладів можливе лише за наявності відповідного дозволу чи висновку відповідного державного органу. Такі документи митниці відправником не надавалися.