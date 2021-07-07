Киянин стріляв у поліцію та забарикадувався: захищався від рейдерів – відео

Житель Голосіївського району столиці 7 липня почав стріляти у правоохоронців, а потім забарикадувався у своїй квартирі. Згодом із журналістами поспілкувався брат зловмисника. Він сказав, що це, нібито, сталося через спробу рейдерського захоплення квартири.

Окрім цього приблизно о 12 годині зателефонували цьому чоловікові. Він розповів, що фізично не може відкрити двері поліції.

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Просив зупинити штурм

Киянин закликав впустити його адвоката. Також він казав, що двері зламалися, тому він фізично не може їх відкрити.

Під час цього вхід у помешкання штурмували правоохоронці. Зловмисник кричав "хлопці, зупиніться". Однак грюкіт на фоні продовжувався.

Що розповів його брат

Брат зловмисника каже, що квартиру, яку штурмують, перед цим намагалися забрати рейдери. Саме через це й трапилася така ситуація.

Він також додав, що приїхав туди, бо йому зателефонував брат. Забарикадованому 38 років.

Спілкування зловмисника з журналістами: відео телеграму PavlovskyNews

Коротко про інцидент