Мешканця одного з будинків на Солом'янській вулиці затримали правоохоронці вдень 2 лютого. Чоловік вирішив стріляти по людях з травматичного пістолета.

Джерело: фейсбук патрульної поліції Києва

Правоохоронці дізналися про подію від переляканої перехожої, яка розповіла, що чула постріли.

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Коли ж патрульні прибули на виклик, зловмисник одразу припинив стрілянину. Але від приходу копів його це не врятувало.

Опитавши свідків події, інспектори вирахували, де мешкає стрілець.

Стріляв по незнайомцях

Двері поліцейським відчинив чоловік, який розповів патрульним, що його родич володіє травматичною зброєю.

При спілкуванні з правоохоронцями не відхрещувався від вчинення стрілянини й сам власник пістолета.

За словами порушника спокою, він відкрив вогонь по незнайомих йому людях, оскільки "під вікнами постійно ходять підозрілі особи".

Пістолет та набої до нього поліцейським на огляд чоловік надав без опору.

Патрульні затримали чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу Солом'янського управління поліції для вилучення предмету та надання правової кваліфікації діям громадянина. Пізніше інспектори знайшли у дворі предмет, схожий на стріляну гільзу,

– зазначили у поліції.