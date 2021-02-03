Киянин влаштував стрілянину по перехожих з власного балкона, його затримали патрульні: фото

Мешканця одного з будинків на Солом'янській вулиці затримали правоохоронці вдень 2 лютого. Чоловік вирішив стріляти по людях з травматичного пістолета.
Джерело: фейсбук патрульної поліції Києва
Правоохоронці дізналися про подію від переляканої перехожої, яка розповіла, що чула постріли.
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Опитавши свідків події, інспектори вирахували, де мешкає стрілець.
Пістолет та набої до нього поліцейським на огляд чоловік надав без опору.
Патрульні затримали чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу Солом'янського управління поліції для вилучення предмету та надання правової кваліфікації діям громадянина. Пізніше інспектори знайшли у дворі предмет, схожий на стріляну гільзу,
– зазначили у поліції.