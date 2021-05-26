Киянин вживив під шкіру 8 чипів: його внесли до Книги рекордів – відео

Житель Києва на очах журналістів вживив собі під шкіру чип. Оскільки в нього це вже була 8 така процедура, чоловік став найбільш "чипованим" українцем. Також там був представник Книги рекордів України, який це фіксував.

Процедуру Павлу Клецу провели 26 квітня. Хоч такі процедури й поширені за кордоном, але чипи мають лише 10 українців.

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Новий чип, чоловікові, як і попередні, вживили під шкіру на руках. За допомогою нього він зможе без ключа заводити автомобіль, розраховуватись у супермаркеті чи проходити через турнікет в метро.

Як саме Павло використовуватиме свій 8 чип – поки не вирішив. Однак, каже, що це буде його поле експериментів. Усі інші в нього постійно використовуються, тому їх функцію він змінювати не може.

За словами чоловіка, це процедура, яка проводиться не на все життя. Якщо потрібно, модифікації легко виймаються з тіла. Операція тривала загалом не більше 30 секунд. Місце проколу продезінфікували та ввели маленький чип шприцом.

Процес чипування Киянина: відео телеграм-каналу PavlovskyNews