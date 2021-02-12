Киянин 1971 року народження, який загинув через вибух гранати на дитячому майданчику у Солом'янському районі столиці, міг перебувати у поганому моральному стані.

Друзі та сусіди загиблого кажуть, він був веселим та товариським, але мав непрості стосунки з жінкою та троє дітей. Ще один старший син чоловіка трагічно загинув кілька років тому.

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За кілька хвилин до вибуху він спілкувався з перехожею жінкою та казав їй, що його життя втратило сенс.

Попросив усіх відійти

За словами очевидців, киянин досить довгий час сидів на лавочці на дитячому майданчику, де гралися діти. В якийсь момент він наказав всім відійти якомога далі, після чого й пролунав вибух.

Відомо також, що чоловік працював на радіоринку та орендував квартиру в будинку поруч з місцем роботи.

У поліції стверджують, що зареєстрували подію належним чином, та проводять розслідування всіх обставин трагедії.

Звідки у нього взявся боєприпас, наразі невідомо.

Дивіться відеосюжет про загибель чоловіка від вибуху гранати в Києві: