Киянина, який помер нібито після повернення додому, зарізала теща: фото
Поліцейські столиці стверджують про швидке розкриття вбивства 29-річного киянина. Підозрювану у скоєнні злочину вже затримали.
Джерело:Поліція Києва
Вбивство 33-річного чоловіка, в якого залишилися двоє дітей, виявилося не наслідком нападу на нього невідомих, а звичайним побутовим конфліктом.
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Що відомо про вбивство киянина на Відрадному
- Як з'ясували слідчі, у квартирі на вулиці Любомира Гузара між чоловіком та його 49-річною тещею виник конфлікт, під час якого жінка вдарила його ножем у живіт.
- Після цього родичка почала рятувати життя пораненому, але він стік кров'ю.
- Жінка померлого викликала швидку, а лікарі повідомили про вбивство поліцейським.
Слідчі опитали 29-річну дружину загиблого та його тещу, та помітили розбіжності у показах. Спочатку обидві жінки стверджували, що чоловік зайшов до квартири, після чого впав та помер. При цьому він не встиг нічого сказати.
Згодом теща зізналася у тому, що вдарила постраждалого ножем у живіт. Знаряддя вбивства передали на експертизу, а жінці повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства.
Якщо суд визнає жінку винною, їй загрожує до 15 років ув'язнення.
Дивіться відео з місця вбивства киянина:
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