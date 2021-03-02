Киянина, який помер нібито після повернення додому, зарізала теща: фото

Поліцейські столиці стверджують про швидке розкриття вбивства 29-річного киянина. Підозрювану у скоєнні злочину вже затримали.

Вбивство 33-річного чоловіка, в якого залишилися двоє дітей, виявилося не наслідком нападу на нього невідомих, а звичайним побутовим конфліктом.

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До такого висновку дійшли слідчі через кілька днів після інциденту.

Що відомо про вбивство киянина на Відрадному

Як з'ясували слідчі, у квартирі на вулиці Любомира Гузара між чоловіком та його 49-річною тещею виник конфлікт, під час якого жінка вдарила його ножем у живіт.

Після цього родичка почала рятувати життя пораненому, але він стік кров'ю.

Жінка померлого викликала швидку, а лікарі повідомили про вбивство поліцейським.

Слідчі опитали 29-річну дружину загиблого та його тещу, та помітили розбіжності у показах. Спочатку обидві жінки стверджували, що чоловік зайшов до квартири, після чого впав та помер. При цьому він не встиг нічого сказати.

Згодом теща зізналася у тому, що вдарила постраждалого ножем у живіт. Знаряддя вбивства передали на експертизу, а жінці повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства.

Якщо суд визнає жінку винною, їй загрожує до 15 років ув'язнення.

Дивіться відео з місця вбивства киянина: