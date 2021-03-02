Киянина, який помер нібито після повернення додому, зарізала теща: фото

Джерело:Поліція Києва
Поліцейські столиці стверджують про швидке розкриття вбивства 29-річного киянина. Підозрювану у скоєнні злочину вже затримали.
Вбивство 33-річного чоловіка, в якого залишилися двоє дітей, виявилося не наслідком нападу на нього невідомих, а звичайним побутовим конфліктом.
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Слідчі опитали 29-річну дружину загиблого та його тещу, та помітили розбіжності у показах. Спочатку обидві жінки стверджували, що чоловік зайшов до квартири, після чого впав та помер. При цьому він не встиг нічого сказати.
Згодом теща зізналася у тому, що вдарила постраждалого ножем у живіт. Знаряддя вбивства передали на експертизу, а жінці повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства.
Якщо суд визнає жінку винною, їй загрожує до 15 років ув'язнення.
Дивіться відео з місця вбивства киянина: