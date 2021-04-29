Жителька Києва розповіла про інцидент, який стався на касі АТБ на вулиці Героїв Севастополя, 10. Вона стверджує, що працівник супермаркету нахабно та агресивно поводився щодо її матері та у присутності дитини.

Як зазначила у фейсбуці Наталія Нежура, неприємна подія трапилася 27 квітня, коли жінка пішла до магазину разом з онуком. Під час оплати покупок бабуся помилилася, та сказала касиру, що їй потрібен пакет.

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За секунду після цього, як стверджує авторка посту, жінка виправилася, але почула від працівника купу матів.

Їди звідси, доки не пере*бав

Скандальна подія трапилася ще 27 квітня. Пост миттєво став вірусним у соцмережах, однак ніхто з керівництва АТБ на нього, судячи з заяви жінки, не відреагував.

За словами авторки допису, після вибачення її матері та прохання все ж таки не давати пакет, касир сказав: "бл*дь, за*бала". Ці слова почув маленький онук жінки.

Коли ж покупчиня обурилася поведінкою касира, він зазначив "Іді атсюда, пока нє пєрє*бал".

Мати, розуміючи, що має відповідальність перед онуком, підійшла до охоронця, який ловив ґаву, й сказала, щоб заспокоїв, бо наступного разу викличе поліцію. Те непорозуміння кивнуло головою. От скажіть, мені йти з чим? З сокирою чи з сокирою?

– написала Нежура.