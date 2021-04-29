Сварка через пакет: киянка скаржиться на касира АТБ, який матюкався та погрожував її матері

Джерело:фейсбук Наталії Нежури
Жителька Києва розповіла про інцидент, який стався на касі АТБ на вулиці Героїв Севастополя, 10. Вона стверджує, що працівник супермаркету нахабно та агресивно поводився щодо її матері та у присутності дитини.
Як зазначила у фейсбуці Наталія Нежура, неприємна подія трапилася 27 квітня, коли жінка пішла до магазину разом з онуком. Під час оплати покупок бабуся помилилася, та сказала касиру, що їй потрібен пакет.
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Скандальна подія трапилася ще 27 квітня. Пост миттєво став вірусним у соцмережах, однак ніхто з керівництва АТБ на нього, судячи з заяви жінки, не відреагував.
За словами авторки допису, після вибачення її матері та прохання все ж таки не давати пакет, касир сказав: "бл*дь, за*бала". Ці слова почув маленький онук жінки.
Коли ж покупчиня обурилася поведінкою касира, він зазначив "Іді атсюда, пока нє пєрє*бал".
Мати, розуміючи, що має відповідальність перед онуком, підійшла до охоронця, який ловив ґаву, й сказала, щоб заспокоїв, бо наступного разу викличе поліцію. Те непорозуміння кивнуло головою. От скажіть, мені йти з чим? З сокирою чи з сокирою?
– написала Нежура.