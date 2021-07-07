Киянку, яка заморила голодом сина, засудили до 12 років тюрми

У Голосіївському районному суді Києва винесли черговий вирок щодо гучної справи про вбивство дитини матір'ю. Жінка, яка на 11 днів залишила вдома самих 1-річного хлопчика та 2-річну дівчинку, перебуватиме у тюрмі 12 років.

Як повідомили у прокуратурі Києва, мова йде про інцидент, який стався у грудні 2016 року. Тоді жінка залишила дітей без нагляду, що призвело до смерті її сина.

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Після 11 днів відсутності матері хлопчик помер, а його сестра перебувала без свідомості.

Засудили з другої спроби

Як стверджують правоохоронці, у 2019 році Голосіївський районний суд столиці засудив горе-матір до 8 років ув'язнення. Її вчинок інкримінували як залишення у небезпеці.

Втім, прокурори вимагали, щоб злочин кваліфікували як умисне вбивство дитини. Через це подали в апеляцію.

Київський апеляційний суд задовольнив скаргу прокуратури та відправив справу на повторний розгляд.

На другий раз служителі Феміди вже змінили кваліфікацію провадження на більш жорстку.

Дії жінки визнали умисним вбивством малолітньої дитини. Її засудили до 12 років позбавлення волі. Наразі жінка перебуває під вартою.

Чи задовільняє прокурорів покарання киянки, наразі невідомо. Цілком ймовірно, що правоохоронці вимагатимуть для жінки більш довгого ув'язнення.