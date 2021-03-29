У Києві з 1 квітня на 7 вулицях припиняє діяти обмеження швидкості: перелік

У Києві на 7 вулицях припиняє діяти обмеження швидкості до 50 кілометрів на годину. З 1 квітня там буде дозволено їздити зі швидкістю до 80 кілометрів на годину.
Це були тимчасові обмеження – через те, що взимку на дорогах утворюється ожеледиця й існував ризик виникнення аварійних ситуацій. Прийшла весна і їздити стало безпечніше.
До уваги водіїв Затори у Києві 29 березня: онлайн-карта
Рішення обмежити швидкість було ухвалене ще у листопаді 2020 року.
Нагадаємо, що На Автовокзальному шляхопроводі (між Демївською і Либідською площами) розпочався ремонт гранітних бортів. Там частково обмежений рух (у першій смузі) до 15 квітня.
З 16 березня до 31 серпня обмежений рух й на проспекті Бандери. Там ведуться ремонті роботи від вулиці Олени Теліги до проспекту Оболонського у напрямку станції метро "Почайна".