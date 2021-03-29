У Києві з 1 квітня на 7 вулицях припиняє діяти обмеження швидкості: перелік

У Києві на 7 вулицях припиняє діяти обмеження швидкості до 50 кілометрів на годину. З 1 квітня там буде дозволено їздити зі швидкістю до 80 кілометрів на годину.

Це були тимчасові обмеження – через те, що взимку на дорогах утворюється ожеледиця й існував ризик виникнення аварійних ситуацій. Прийшла весна і їздити стало безпечніше.

До уваги водіїв Затори у Києві 29 березня: онлайн-карта

Рішення обмежити швидкість було ухвалене ще у листопаді 2020 року.

Список вулиць

проспект Шухевича (від Північного мосту до вулиці Бальзака);

вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

вулиця Саперно-Слобідська (від вул. Грінченка до Південного мосту);

вулиця Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Де у Києві обмежений рух

Нагадаємо, що На Автовокзальному шляхопроводі (між Демївською і Либідською площами) розпочався ремонт гранітних бортів. Там частково обмежений рух (у першій смузі) до 15 квітня.

З 16 березня до 31 серпня обмежений рух й на проспекті Бандери. Там ведуться ремонті роботи від вулиці Олени Теліги до проспекту Оболонського у напрямку станції метро "Почайна".