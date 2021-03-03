У Києві 2 березня на вулиці Якуба Коласа, 8, що у Святошинському районі, пожежники знайшли тіло чоловіка. Водночас трьох людей вдалося врятувати.

Трагедія сталась ввечері у дворі 9-поверхового будинку в окремо розташованій відселеній 2-поверховій будівлі. На першому поверсі загорілось сміття.

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Бійці ДСНС врятували 3 людей, яких було передано бригаді швидкої допомоги. Втім, вони відмовились від госпіталізації. Ймовірно, що це були безхатьки, які жили у приміщенні.

Під час ліквідації вогню, пожежники знайшли тіло чоловіка. Наразі невідомо, що стало причиною смерті. Можливо він загинув від пожежі, яка встигла охопити 20 квадратних метрів.

Обставини смерті та причини виникнення вогню з'ясовуватиме слідство.