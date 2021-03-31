У Києві у п’ятницю можуть посилити карантин: припинять роботу шкіл, садочків та транспорту
У Києві 2 квітня будуть ухвалювати рішення щодо посилення карантину. Зокрема можуть зупинити рух громадського транспорту та роботу дитячих садочків й шкіл.
Джерело:24 канал
Такі додаткові заходи карантину необхідні, аби зупинити стрімке поширення коронавірусу у Києві. Ті обмеження, що вже діють на території столиці, не допомагають. В лікарнях немає місць.
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Києву потрібні додаткові місця у лікарнях
Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан у коментарі для одного з телеканалів повідомив, що була домовленість з Національною академією медичних наук про виділення 500 ліжок для хворих на ковід.
Якщо Академія не надасть ці місця, як обговорювалось, то буде в п'ятницю прийматись рішення щодо посилення карантину,
– повідомив Рубан.
За його словами, карантинні обмеження можуть посилити на всіх рівнях. Йдеться про припинення роботи дитсадків, молодших класів (1-4 класи) і роботу громадського транспорту.
Рубан також додав, що "Укртрансбезпека" ігнорує свої обов'язки по контролю транспорту. Там виявляються чисельні порушення правил.
Кількість нових хворих збільшилась
За останню добу у Києві виявили 1100 нових випадків захворювання на ковід. А 30 березня був зафіксований різкий ріст – кількість хворих за добу збільшилась втричі.
Мер Києва Віталій Кличко говорив про те, що місто буде закривати все, якщо показники не покращаться.
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