Вдень синоптики не обіцяють істотних опадів. Температура вдень у столиці підійметься до 19 градусів тепла.
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Прогноз погоди на 2 червня у Києві
- Вітер північно-східний 7 – 12 метрів на секунду.
- Ймовірні шквальні пориви вітру до 18 метрів на секунду.
- Температура по області вдень сягатиме 16 – 19 тепла.
- На території Києва та області буде мінлива хмарність.
- Вночі дощитиме.
Якою буде погода в Києві 2 червня / Карта Укргідрометцентр