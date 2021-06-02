Вдень синоптики не обіцяють істотних опадів. Температура вдень у столиці підійметься до 19 градусів тепла.

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Прогноз погоди на 2 червня у Києві

  • Вітер північно-східний 7 – 12 метрів на секунду.
  • Ймовірні шквальні пориви вітру до 18 метрів на секунду.
  • Температура по області вдень сягатиме 16 – 19 тепла.
  • На території Києва та області буде мінлива хмарність.
  • Вночі дощитиме.

прогноз погоди в Києві на 2 червня
Якою буде погода в Києві 2 червня / Карта Укргідрометцентр