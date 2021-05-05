В метро утворились черги, люди в масках. Втім, не всі дотримується дистанції.

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Ситуація у метро

Нагадаємо, що до 30 квітня громадський транспорт у Києві працював з обмеженнями – право проїзду мали ті, кому видали спеціальні перепустки.

З 1 травня столицю вивели з червоної зони карантину й місцева влада дозволила користуватися метро та іншими видами громадського транспорту усім мешканцям та гостям Києва.

Водночас місто перевели до помаранчевої зони.

Черга до турнікетів на станції метро "Позняки" 5 травня 2021 року / Фото: сайту "Сегодня"

У вагонах всі у масках / Фото 24 каналу

У столиці діють обмеження жовтої зони

у транспорті дозволене перевезення пасажирів тільки у межах сидячих місць;

у громадських місцях люди зобов'язані носити маски;

масові заходи можна проводити, однак приміщення має бути заповнене тільки на 50%;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури дозволена, але із заповненістю залів до половини;

можна проводити офіційні спортивні заходи з глядачами заповненістю до половини місць та при фізичній дистанції не менше ніж 1,5 метра;

заклади харчування можуть працювати лише до півночі;

заклади освіти можуть відвідувати групи до 20 людей.

Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу