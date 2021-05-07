Ремонт на Львівській: у Києві обмежили рух на вулиці

У Києві на вулиці Львівській 7 травня буде обмежений рух транспорту. Там відбувається ремонт. Роботи триватимуть до 19:00.

Зокрема йдеться про ділянку між вулицями Крамського і Петрицького. Протягом дня на цій частині вулиці влаштовуватимуть нове асфальтове покриття.

Актуально Затори у Києві 7 травня: як краще об'їхати – онлайн-карта

Де ще виконують ремонт дороги

Раніше сайт 24 каналу повідомляв про те, що на проспекті Бандери також обмежили рух через ремонт аж до кінця травня.

Комунальники збираються приступити до масштабного ремонту дорожнього покриття на ключовій для Троєщини та Оболоні транспортній магістралі.

Також до 5 червня на шляхопроводі на вулиці Бальзака (перетин з проспектом Шухевича) розпочинається ремонт. Фахівці КП "Київавтошляхміст" оновлюватимуть деформаційні шви.