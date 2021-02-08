Зима "лютує": у Києві оголосили штормове попередження

У Києві 8 лютого оголосили штормове попередження – синоптики прогнозують приріст снігу 20 – 30 сантиметрів. Також будуть сильні пориви вітру, хуртовини, снігові замети та ожеледиця на дорогах.

Недарма ж назвали цей місяць – лютий. Дороги замело, рух транспорту обмежений у всій столиці, а вантажівкам взагалі заборонили на час непогоди заїжджати у Київ.

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Найінтенсивнішій снігопад очікується у другій половині понеділка. У "Київавтодорі" закликають водіїв по можливості не виїжджати на власних авто, не залишати машини на узбіччях, крайніх смугах і тротуарах, аби не заважати снігоприбиральній техніці.

Температура повітря вдень від 7 до 9 градусів морозу. До речі, синоптики прогнозують морозну погоду в Києві не тільки цього, але й наступного тижня.

Київ "завалює" снігом: дивіться відео

Сніжна погода спостерігається на всій території України, а також у Європі.