У Києві за останню добу виявили 1 886 нових випадків коронавірусу. Це на 469 більше ніж за попередній період. Інформація станом на 8 квітня.

У столиці було зафіксовано найбільшу кількість нових хворих в Україні. Загалом у столиці підтверджено 172 403 випадки.

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Скільки померло

На жаль, від хвороби минулої доби померли 48 людей. У попередній період було зафіксовано 45 смертей. Загалом від коронавірусу в столиці померло 3 749 людей.

Скільки одужало

Втім, побороли коронавірус 717 людей за добу, а за весь час пандемії – 109 449 людей.

Водночас у Києві за добу було зроблено 1 890 щеплень від COVID-19.

Київська область

У Київській області зафіксовано 103 187 випадків COVID-19 (976 нових випадків за добу).

Від початку епідемії одужали 81 722 людини (776 за добу), померли 1 806 людей (50 за добу).

Україна

Україна опинилася на 1 місці в Європі за кількістю нових хворих COVID-19. Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Станом на 8 квітня виявили 19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Загальну статистику по Україні оприлюднив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.