У Києві найбільша кількість смертей внаслідок COVID-19 від початку епідемії

За добу 9 квітня у Києві коронавірус підтвердили у 1 605 місцевих жителів. Внаслідок ускладнень померла 51 людина – це найбільша добова кількість із початку епідемії.
Загалом у столиці COVID-19 діагностували вже у 175 872 людей, подолали недугу 110 832 жителів Києва, на жаль, померли 3 848.
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Актуальна статистика за добу в Києві
Протягом 9 квітня коронавірус підтвердили у 1 695 киян.
- 922 жінок віком від 18 до 95 років;
- 607 чоловіків віком від 18 до 93 років
- 45 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 31 хлопчик від 8 місяців до 17 років.
За добу внаслідок ускладнень померла аж 51 людина – це найбільша добова кількість із початку епідемії COVID-19 в Україні.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах:
- Дарницькому – 304,
- Деснянському – 250,
- Дніпровському – 233.
Інформація про госпіталізацію
- госпіталізували 158 хворих на коронавірус;
- у лікарнях з підозрою на COVID-19 та пневмоніями опинилися 497 місцевих жителів.
Одужання та вакцинація
Зверніть увагу!
- За добу коронавірус подолали 696 людей.
- За інформацією МОЗ, 9 квітня вакцинували 1 850 киян. Загалом кількість щеплених у місті зросла до 32 748, однак жодна людина не отримала 2 дози вакцини.
Через складну епідеміологічну ситуацію
у Києві продовжили тривалість посиленого карантину
. Обмеження діятимуть до 23 квітня.