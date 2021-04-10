У Києві найбільша кількість смертей внаслідок COVID-19 від початку епідемії

За добу 9 квітня у Києві коронавірус підтвердили у 1 605 місцевих жителів. Внаслідок ускладнень померла 51 людина – це найбільша добова кількість із початку епідемії.

Загалом у столиці COVID-19 діагностували вже у 175 872 людей, подолали недугу 110 832 жителів Києва, на жаль, померли 3 848.

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Актуальна статистика за добу в Києві

Протягом 9 квітня коронавірус підтвердили у 1 695 киян.

922 жінок віком від 18 до 95 років;

607 чоловіків віком від 18 до 93 років

45 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 31 хлопчик від 8 місяців до 17 років.

За добу внаслідок ускладнень померла аж 51 людина – це найбільша добова кількість із початку епідемії COVID-19 в Україні.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах:

Дарницькому – 304,

Деснянському – 250,

Дніпровському – 233.

Інформація про госпіталізацію

госпіталізували 158 хворих на коронавірус;

у лікарнях з підозрою на COVID-19 та пневмоніями опинилися 497 місцевих жителів.

Одужання та вакцинація

За добу коронавірус подолали 696 людей.

За інформацією МОЗ, 9 квітня вакцинували 1 850 киян. Загалом кількість щеплених у місті зросла до 32 748, однак жодна людина не отримала 2 дози вакцини.