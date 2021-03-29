У київському метро нагадують, що термін дії зелених карток закінчується. З 1 квітня вони вже не діятимуть.

Тому ті пасажири, які мають такі картки мусять використати всі поїздки, які на них залишились, найближчими днями. Рішення про відмову від зелених карток ухвалили ще у 2020 році.

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Як заплатити за проїзд у метро

Сплатити за проїзд у громадському транспорті столиці можна за допомогою:

Kyiv Smart Card

безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи

мобільних додатків (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard)

разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним)

Для того, щоб скористатися е-квитком, можна придбати одноразовий QR-квиток або картку Kyiv Smart Card із можливістю поповнювати її поїздками зі знижкою.

Транспортна картка Kyiv Smart Card дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз та економити до 1,5 гривні на кожній поїздці.

Оголошення київського метрополітену

Чому немає єдиного е-квитка

У Києві вже кілька років не можуть запровадити систему єдиного е-квитка. Технічні можливості це зробити є, втім заважає бюрократія – уряд з місцевою київською владою не можуть домовитись про відшкодування оплати проїзду пільговикам.

Столиця відмовляється платити за мешканців інших міст, які користуються громадським транспортом у Києві. Це повинен робити уряд.

Введення єдиного е-квитка передбачає, що всі пільговики мають отримати картку киянина, а її не видають мешканцях з інших міст та регіонів.