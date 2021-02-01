У Києві 1 лютого спостерігаються затори: онлайн-карта

У Києві у вівторок 1 лютого спостерігаються затори на Лівому та Правому берегах. Обмеження руху помічено у традиційних для столиці місцях.
Джерело: Google maps
Сайт 24 каналу розповідає куди краще не їхати у години пік.
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Де у Києві важко проїхати зранку 1 лютого:
Де у Києві 1 лютого затори / Скриншот Google Maps
Сьогодні у Києві мінусова температура. На дорогах ожеледиця. Водіїв закликають бути обережними. Удень піде дрібний сніг, проте незабаром він закінчиться. Ввечері опадів не очікується.