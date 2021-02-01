У Києві 1 лютого спостерігаються затори: онлайн-карта

1 лютого 2021 , 08:35
Читать новость на русском

У Києві у вівторок 1 лютого спостерігаються затори на Лівому та Правому берегах. Обмеження руху помічено у традиційних для столиці місцях.

Джерело: Google maps

Сайт 24 каналу розповідає куди краще не їхати у години пік.

Читайте також У перерві між клієнтами: у Києві зняли, як водій елітної служби таксі вживає наркотики

Де у Києві важко проїхати зранку 1 лютого:

  • Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" и Південного моста)
  • Вулиця Центральна
  • Дарницьке шосе й Дарницький міст
  • Проспект Соборності
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Проспект Визволителів
  • Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича
  • Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")
  • Вулиця Набережно-Рибальська,
  • Гаванський міст,
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Лобановського
  • Проспект Любомира Гузара
  • Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")
  • Вулиця Олени Теліги
  • Проспект Степана Бандери

Де у Києві 1 лютого затори / Скриншот Google Maps

Погода у столиці

Сьогодні у Києві мінусова температура. На дорогах ожеледиця. Водіїв закликають бути обережними. Удень піде дрібний сніг, проте незабаром він закінчиться. Ввечері опадів не очікується.