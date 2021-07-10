ДТП сталася ближче до опівночі на столичному проспекті Науки. На місце події оперативно прибули медики та правоохоронці.
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Дідусь вискочив на дорогу
Як пояснили очевидці події, дідусь перебував на другій смузі, на погано освітленій вулиці. Що саме він там робив – невідомо. Водій Hyundai не встиг навіть зреагувати.
Одразу на місце події прибула поліція та медики. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу, з травмою голови.
Проспект Науки, де сталася ДТП: карта
У Києві сталася ДТП / Фото "Київ Оперативний"