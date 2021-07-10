Не встиг зреагувати: у Києві Hyundai налетів на дідуся – фото 18+

У ніч проти 10 липня у Києві сталася аварія. Водій Hyundai випадково на швидкості налетів на пенсіонера, який переходив дорогу.

ДТП сталася ближче до опівночі на столичному проспекті Науки. На місце події оперативно прибули медики та правоохоронці.

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Дідусь вискочив на дорогу

Як пояснили очевидці події, дідусь перебував на другій смузі, на погано освітленій вулиці. Що саме він там робив – невідомо. Водій Hyundai не встиг навіть зреагувати.

Одразу на місце події прибула поліція та медики. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу, з травмою голови.

Проспект Науки, де сталася ДТП: карта



У Києві сталася ДТП / Фото "Київ Оперативний"