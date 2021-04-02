У Києві 11-річна дівчинка терміново потребує донорів крові: ймовірно впала з 7-го поверху

У Києві дівчинка 11 років потребує донорів крові. Вона перебуває у реанімації. Ймовірно, дитина впала з 7-го поверху.

Батько дівчинки написав пост у фейсбуці, у якому просить про допомогу. Втім, він не повідомляє, що сталось.

До теми Більше, ніж у 2020-му: з початку року в Києві 6 дітей наклали на себе руки

Ймовірно впала з 7-го поверху

Про падіння 24 каналу розповіла інша жінка – її донька вчиться в одному класі з постраждалою. В поліції цю інформацію не підтвердили "можливо не звертались", – відповіли в пресслужбі київського управління.

Але, батько 5-класниці пише, що "донька в дуже важкому стані в реанімації. Потрібні донори крові будь-якої групи".

Де можна здати кров, аби врятувати дитину

Кров можна здати у відділеннях "Київського міського центру крові" за адресами:

вулиця Максима Берлінського, 12

вулиця Пимоненка, 8

вулиця Петра Запорожця, 26

Центри приймають донорів у робочі дні з 8:00 до 16:00 та з 9:00 до 14:00 в суботу (центр на Берлінського). Телефон донорського центру для довідок 093 199 34 16.

В центрі необхідно вказати кому саме здається кров – про це та інші деталі розповість мама цієї дівчинки за номером – 099 352 21 50. Або можна написати їй у фейсбуці.