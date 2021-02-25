У Києві 12-річна дівчина випала з 8 поверху та вижила

У Святошинському районі Києва на вулиці Зодчих ледве не сталася трагедія. 12-річна школярка упала з балкона квартири, де мешкала.

Внаслідок падіння з великої висоти дівчинка отримала серйозні травми. Її госпіталізували до лікарні медики швидкої.

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На місці події працювали слідчі, які розбиратимуться із причинами падіння школярки.

Самогубство чи нещасний випадок

12-річна дівчинка випала з балкона будинку на вулиці Зодчих, 62-а.

Наразі невідомо, чи дівчинка випала з балкона, намагаючись вкоротити собі віку, або ж впала випадково. Це намагаються встановити правоохоронці.

Про стан постраждалої наразі нічого не відомо.

Останнім часом в Україні стається все більше спроб самогубства серед підлітків. Лише на Київщині спочатку року 5 підлітків вкоротили собі віку.

За деякими даними, деякі випадки самогубств дітей – наслідки дурного впливу соцмереж та смертельних челенджів або "груп смерті".