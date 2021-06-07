У Києві 12-річна дівчинка отримала струс мозку: їй об голову розбили яйця – відео 18+

У Києві 12-річну Катерину запросили погуляти у центр "друзі" – там вони принизили дівчину й розбили кілька сирих яєць їй об голову. У неповнолітньої діагностували струс мозку та закриту черепну травму. Це сталось 25 травня.

Відео булінгу підлітки виклали у соцмережах. На цьому знущання не закінчилось – дівчинка отримує погрози від невідомих сторінок.

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Завдали 7 ударів по голові

Мати постраждалої зазначає, що її дитині завдали 7 ударів по голові. Втім, дівчинка змогла сама дістатися додому й лягла спати.

Я не забороняю своїй дочці спілкуватися з іншими підлітками, але ніколи не могла подумати, що це спілкування завдасть їй стільки зла. Її "знайомі" вирішили розбити сирі яйця об її голову, ображаючи та принижуючи публічно,

– розповідає мама Дар'я Судакова.

Пізніше жінка побачила у соцмережах відео знущання з Катерини. Їх знайшов старший син Дар'ї.

До булінгу підготувались заздалегідь

Як виявилося, 6 підлітків домовилися заздалегідь, купили яйця і покликали Катю гуляти. Коли вони зустрілися, то відібрали у неї телефон, почали принижувати й напали, паралельно знімаючи все на свої телефони.

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У якому стані постраждала

Наразі з дівчинкою працює психолог і вона відновлюється в домашньому режимі. Однак, вона донині продовжує отримувати погрози.

Мати постраждалої хоче справедливості у правовому полі й публічні вибачення від кожного, хто образив її дитину, а також моральної компенсації. Жінка написала заяву у поліцію.

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