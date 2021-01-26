Плакав та кричав про допомогу: в Києві 12-річний хлопець провалився під лід

У Києві на вулиці Прирічній провалився під лід 12-річний хлопець. На місці події працювали співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, лікарі та поліціянти.

Джерело: Національна поліція України

Хлопця доправили до лікарні з переохолодженням. Після огляду медики відпустили підлітка додому.

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Як стався інцидент

Очевидець, який надіслав повідомлення до поліції, ввечері разом зі знайомим прогулювалися біля річки. Вони почули дитячий плач та крики про допомогу.

Підлітка побачили на відстані у 25 метрів від берега. Після цього чоловіки зайшли на базу відпочинку, взяли рятувальний круг і кинули хлопцеві.

Крихкий лід не витримав хлопця

Очевидці намагалися розмовляти з дитиною, чекаючи на приїзд рятувальників. Але тонкий лід не витримав ваги підлітка і він провалився у воду.

Через кілька хвилин на місце події прибули рятівники та витягли дитину з крижаної води,

– мовиться у повідомленні.

Працівники поліції провели профілактичну роботу з хлопцем та його батьками щодо прогулянок біля водойм. Водночас на маму склали адміністративний протокол про невиконання обов'язків щодо виховання дітей.

Рятувальники попередили, що найближчими днями у регіонах України синоптики прогнозують підвищення температури повітря. Водночас лід на річках поступово втрачатиме свою міцність, тому виходити на нього дуже небезпечно.



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