Плакав та кричав про допомогу: в Києві 12-річний хлопець провалився під лід

У Києві на вулиці Прирічній провалився під лід 12-річний хлопець. На місці події працювали співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, лікарі та поліціянти.
Джерело: Національна поліція України
Хлопця доправили до лікарні з переохолодженням. Після огляду медики відпустили підлітка додому.
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Очевидець, який надіслав повідомлення до поліції, ввечері разом зі знайомим прогулювалися біля річки. Вони почули дитячий плач та крики про допомогу.
Підлітка побачили на відстані у 25 метрів від берега. Після цього чоловіки зайшли на базу відпочинку, взяли рятувальний круг і кинули хлопцеві.Раніше на Одещині 15 дітей вийшли на лід Дністровського лиману на відстані 30 метрів від берега.
Очевидці намагалися розмовляти з дитиною, чекаючи на приїзд рятувальників. Але тонкий лід не витримав ваги підлітка і він провалився у воду.
Через кілька хвилин на місце події прибули рятівники та витягли дитину з крижаної води,
– мовиться у повідомленні.
Працівники поліції провели профілактичну роботу з хлопцем та його батьками щодо прогулянок біля водойм. Водночас на маму склали адміністративний протокол про невиконання обов'язків щодо виховання дітей.