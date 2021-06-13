Учасник і свідок епохи ОУН-УПА помер 8 червня у віці 93 років. Відомо, що він пережив підпілля і радянські табори.
До теми Пережив підпілля і табори: на Київщині помер 93-річний член ОУН
У Києві попрощалися з Орестом Васкулом
На честь Ореста Васкула в столиці влаштували офіційну похоронну процесію за участі Міністерства оборони України та почесного караулу Окремого президентського полку імені Богдана Хмельницького. Церемонія відспівання відбулась у Михайлівському золотоверхому соборі.
Церемонія прощання з Орестом Васкулом / Фото "Укрінформ"
З воїном ОУН попрощалося багато людей, серед яких чимало політиків та творчих діячів. Зокрема, провести його в останню путь прийшли:
- колишній міністр освіти Сергій Квіт;
- заступник голови Українського інституту національної пам'яті Володимир Тиліщак;
- ексочільник Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович;
- провідник добровольчого руху ОУН Микола Коханівський.
За словами представника ОУН, Орест Васкул гідно пережив полон, радянські концтабори, завжди залишався цілісною людиною і зробив чимало для України за життя.
У столиці попрощалися з воїном ОУН Орестом Васкулом / Фото "Укрінформ"
Що відомо про Ореста Васкула
- Орест Васкул у 1942 році вступив в Організацію українських націоналістів. Під час Другої світової війни вював у дивізії "Галичина".
- Під час битви під Бродами у 1944 році воїн потрапив до радянського полону, однак зміг втекти звідти.
- Він протягом кількох років перебував у радянських таборах. Після повернення в Україну, одержав відмову у реєстрації через те, що певний час жив у російському місті Воркута.
- У 1984 році його знову судили за антирадянську пропаганду, а у 1987 році він вийшов з в'язниці.
- Орест Васкул з 1992 року очолював Київське крайове братство ветеранів ОУН і УПА. Також був членом головної Булави Всеукраїнського братства ОУН-УПА.